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SABAH 'Taksi' dosyasını açıyor! Hem taksiciler hem vatandaş şikayetçi: 'İBB başkanı taksiciler üzerinden siyasi rant elde etmek istiyor'
Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:04
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
14:12
SABAH 'Taksi' dosyasını açıyor! Hem taksiciler hem vatandaş şikayetçi: 'İBB başkanı taksiciler üzerinden siyasi rant elde etmek istiyor'
İstanbul'un kanayan yarası haline gelen taksi sorunu gün geçtikçe derinleşiyor. En önemli sorun ise taksicilerin kısa mesafe yolcu almaması ve yolcu seçmesi. 19 bin taksinin hizmet verdiği nüfusu ile dünyanın birçok ülkesinden kalabalık olan kentte taksi başına 837 kişi düşüyor. Bu sayı Paris'te 366, New York'ta 309, Singapur'da 207 kişi. Son 7 ayda taksilerle ilgili İBB'ye yapılan 44 bin şikâyetin yüzde 59,53'ü yol ve yolcu seçilmesinden oluşuyor. Bu sorunun çözümü nasıl olacak ve temelinde neler var SABAH Gazetesi taraflarla tek tek görüşüp değerlendirdi.