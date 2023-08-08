SABAH ’Taksi’ dosyasını açıyor! Hem taksiciler hem vatandaş şikayetçi: ’İBB başkanı taksiciler üzerinden siyasi rant elde etmek istiyor’

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, taksi sorununun çözümünde en etkili yöntemin dijital sistemlerin yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. İTEO Başkanı Eyüp Aksu ise; "Özellikle turizm bölgelerinde sayıları 300'ü 500'ü geçmeyecek şekilde mesleği art niyetli yapıp da mesleğimize zarar verenler var. Bunlara ilişkin sıkı denetim yapılarak meslekten ihraç edilmeleri gerekir" dedi. Taksici Umut Yıldırım 'Taksicilerin üzerine çok oynuyorlar hayat şartlarından dolayı kurtarmıyor" diye konuştu.

SABAH'ın dinlediği vatandaşlar ise; kısa mesafe yolcu almayan taksiciler nedeniyle güçlükle taksi bulmaktan şikayetçi...

İstanbul'da en önemli ulaşım sorunu haline gelen taksi sorunu her geçen gün biraz daha artıyor. En büyük sorun ise yolcuların taksiler boş olsa dahi binememesi. Taksiciler yolcuyu seçerek alıyor, uzun mesafe ise aracın boş olduğunu ancak kısa mesafe ise aracın değişim saati olduğunu söylüyorlar ya da hiç durmadan geçiyorlar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri hemen her gün taksilere yönelik denetimler yapsa da bu durum yaşanmaya devam ediyor.