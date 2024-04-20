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SABAH Türkiye'nin konuştuğu 'Uğur Dündar' olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları
Giriş Tarihi: 20.04.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
18:37
SABAH Türkiye'nin konuştuğu 'Uğur Dündar' olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. SABAH, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü bu konuda uzman avukat Varol Turbay ile görüştü. Uğur Dündar'ın adli tıpta değil de hastanede DNA testi için sadece kan ve kıl örneği vermesi akıllarda soru işaretine yol açarken, aile hukuk uzmanı Turbay, babalık davalarının püf noktalarını SABAH'a anlattı.