SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

BABALIK DAVALARINDA ÇOCUK İÇİN ZAMAN AŞIMI YOK



Babalık davalarında çocuk için bir zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin olmadığı vurgulayan Turbay, "76 yaşında bir kişi, 76 sene sonra babalık davası açabilir. Babalık davası açılan kişi yani davalının '76 yıldır aklın neredeydi?' deme hakkı yok. Ancak burada çok önemli bir husus var. Çocuk için süre sınırının da istisnaları var. Anne için zaten süre sınırı var. Yine soy bağının reddi davalarında ayrı ayrı süre sınırları var. Bu davalar sadece DNA testinden ibaret değil. Çocuğa kayyum atanması, davanın hazineye ve cumhuriyet savcılığına ihbar edilip davaya katılımlarının sağlanması gibi birçok mevzuat var. Uygulamada nüfus müdürlüğüne dava açılması çok oluyor" dedi.



