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Haberler Yaşam SABAH Türkiye'nin konuştuğu 'Uğur Dündar' olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları
Giriş Tarihi: 20.04.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 18:37

SABAH Türkiye'nin konuştuğu 'Uğur Dündar' olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. SABAH, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü bu konuda uzman avukat Varol Turbay ile görüştü. Uğur Dündar'ın adli tıpta değil de hastanede DNA testi için sadece kan ve kıl örneği vermesi akıllarda soru işaretine yol açarken, aile hukuk uzmanı Turbay, babalık davalarının püf noktalarını SABAH'a anlattı.

Ceyhan TORLAK
SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

Türkiye'nin dört bir yanında ünlü avukat Varol Turbay'ın baktığı davaların her biri Türk filmlerine senaryo olabilecek kadar ilginç detaylar içeriyor. 59 yaşındaki avukat Varol Turbay bugüne kadar baktığı babalık davalarıyla adını duyurdu. Turbay çözdüğü davalar sayesinde aile hukukunun değişmesini sağlayarak birçok mağdurun yolunu açtı, meslektaşlarına da yol gösterdi. Filmlere taş çıkartan hikâyelere sahip davalar bugüne kadar basında sıkça yer buldu. Bunlardan biri de Metin Akpınar'a açtığı babalık davasında yapılan DNA testiyle öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu oldu.

SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri Türkiye gündeme bomba gibi düştü. Uğur Dündar konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi.

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SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

BABALIK DAVALARININ PÜF NOKTALARINI SABAH'A ANLATTI

SABAH, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay ile görüştü. Bu konuda uzman olan Turbay, babalık davalarının püf noktalarını SABAH'a anlattı.

Turbay, "Yaklaşık 25 yıldır babalık davası olarak bilinen soy bağı davaları ile uğraşıyorum. Kendimi bir aile hukuku uzmanı olarak sayabilirim. Genel kanının aksine babalık, boşanma miras, velayet, vesayet, nafaka vs. konularını kapsayan Türk Medeni Kanunu 1030 maddeden oluşuyor. Böyle bakınca Aile Hukuku'nun Türk Hukuk sistemindeki önemi ile ailenin Türk toplu hayatındaki önemi ile eş değer. Kamuoyunda babalık davası ve DNA testleri ile ilgili her zaman gündem olan ve gündemde en üst saralarda yer bulan bu davalarla ilgili sanıyorum faydalı bilgiler vermek faydalı olacak" dedi.

SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

BABALIK DAVALARINDA ÇOCUK İÇİN ZAMAN AŞIMI YOK

Babalık davalarında çocuk için bir zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin olmadığı vurgulayan Turbay, "76 yaşında bir kişi, 76 sene sonra babalık davası açabilir. Babalık davası açılan kişi yani davalının '76 yıldır aklın neredeydi?' deme hakkı yok. Ancak burada çok önemli bir husus var. Çocuk için süre sınırının da istisnaları var. Anne için zaten süre sınırı var. Yine soy bağının reddi davalarında ayrı ayrı süre sınırları var. Bu davalar sadece DNA testinden ibaret değil. Çocuğa kayyum atanması, davanın hazineye ve cumhuriyet savcılığına ihbar edilip davaya katılımlarının sağlanması gibi birçok mevzuat var. Uygulamada nüfus müdürlüğüne dava açılması çok oluyor" dedi.

SABAH Türkiye’nin konuştuğu ’Uğur Dündar’ olayı sonrası ele aldı: DNA testi süreci nasıl? İşte babalık davalarının püf noktaları

GÜNÜMÜZDE TEK DELİL DNA TESTİ

Ülkemizde 2000'li yılların başından itibaren babalık davalarında DNA testlerinin uygulanmaya başladığını anlatan Varol Turbay, "DNA testlerinden önce Kızılay Kan Merkezi aracılığı ve tanık beyanlarıyla babalık davaları görülüyordu. Yine DNA testi öncesi antropolojik yöntem ve antropometrik ölçümler ile babalık davaları sonuçlandırılıyordu. İnanılmaz hukuk hataları ile dolu yıllardı. İmkânım olsa o davaların hepsini yeniden ele alırım. Günümüzde DNA testi tek ve yeterli delil kabul ediliyor. Ayrıca geleneksel uygulamaya da devam edilerek bu davalarda tanıklar da dinlenmeye devam ediyor" dedi.

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