Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:11
SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!
Kayseri'de kaçak sünnet skandalı yaşandı. 7 yaşındaki F.E.B, sağlık memuru tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Sünnetin ardından 24 saat takip edilmesi gereken çocuk eve gönderildi. Ancak üç gün sonra sargının kangren yapması nedeniyle 7 yaşındaki F.E.B.'nin cinsel organı kesildi. SABAH'ın ortaya çıkardığı sağlık skandalıyla ilgili harekete geçildi. İşte detaylar…