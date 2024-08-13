SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNSEL ORGANI KESİLDİ

"Oğlumu ise 'abana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş. Bende 'Çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'Polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi.