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Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:11

SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Kayseri'de kaçak sünnet skandalı yaşandı. 7 yaşındaki F.E.B, sağlık memuru tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Sünnetin ardından 24 saat takip edilmesi gereken çocuk eve gönderildi. Ancak üç gün sonra sargının kangren yapması nedeniyle 7 yaşındaki F.E.B.'nin cinsel organı kesildi. SABAH'ın ortaya çıkardığı sağlık skandalıyla ilgili harekete geçildi. İşte detaylar…

Ali ALTUNTAŞ
SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Türkiye'yi sarsan sağlık skandalı Kayseri'de yaşaydı. Baba Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, geçen 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.

SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Burada çalışan sağlık memuru H.Ç, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

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SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

3 GÜN SONRA ÇIKARILAN SARGI KANGREN YAPTI

Yaşananlara SABAH'a anlatan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'Çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal' dedi.

SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç, bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sonrasında oğlum daha çok rahatsızlandı ve morarma arttı. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine çocuğun bir şeyi olmadığını, bize naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi.

SABAH’ın ortaya çıkardığı kaçak sünnet skandalında çarpıcı gelişme: 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi!

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CİNSEL ORGANI KESİLDİ

"Oğlumu ise 'abana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş. Bende 'Çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'Polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi.

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