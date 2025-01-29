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ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:31
ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
Şaban ayının başlamasına sayılı günler kaldı.Mübarek çç aylar içinde yer alan ve Ramazan'ın habercisi kabul edilen bu ayda oruç tutmak isteyenler, Şaban orucu ile ilgili detayları merak ediyor. Ramazan ayında bir ay boyunca oruç farz iken, Şaban ayında belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğu ifade ediliyor.Özellikle 13,14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin tüm Müslümanlara önerdiği rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?