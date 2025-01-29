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Haberler Yaşam ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:31

ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Şaban ayının başlamasına sayılı günler kaldı.Mübarek çç aylar içinde yer alan ve Ramazan'ın habercisi kabul edilen bu ayda oruç tutmak isteyenler, Şaban orucu ile ilgili detayları merak ediyor. Ramazan ayında bir ay boyunca oruç farz iken, Şaban ayında belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğu ifade ediliyor.Özellikle 13,14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin tüm Müslümanlara önerdiği rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Şaban ayı orucu mübarek üç ayların içindeyken Müslümanların gündeminde yer alıyor. Eyyam-ı Biyd olarak bilinen 13, 14 ve 15. günü tutulan orucun faziletli olduğu rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman kaç gün tutulur? İşte, detaylar

ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYI NE ZAMAN?
Şaban ayı 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.

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ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2025 yılında12-13-14 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.

ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

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