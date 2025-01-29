ŞABAN AYI ORUCU 2025 TARİHİ || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Şaban ayı orucu mübarek üç ayların içindeyken Müslümanların gündeminde yer alıyor. Eyyam-ı Biyd olarak bilinen 13, 14 ve 15. günü tutulan orucun faziletli olduğu rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman kaç gün tutulur? İşte, detaylar