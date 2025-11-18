Sabit saat uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf! Bakan Bayraktar yıllık verileri tek tek açıkladı

Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasıyla Ekim 2016 ila Mart 2025 tarihleri arasında bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya tekabül eden 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını söyledi. Kalıcı yaz saati uygulamasına dair milletvekillerinden gelen soruları cevaplayan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce yürütülen çalışmanın sonuçları doğrultusunda yaz saati uygulamasına geçildiğini belirtti.