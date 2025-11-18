Sabit saat uygulamasıyla 27 milyarlık tasarruf! Bakan Bayraktar yıllık verileri tek tek açıkladı

ENERJİ TASARRUFUNA BÜYÜK KATKI

Bakanlık verilerine göre, 2016 Ekim ila 2017 Mart arasında 1.308 milyar, 2017 Ekim ve 2018 Mart arasında 1.365 milyar 2018 Ekim ila 2019 Mart arasında 1.345 milyar, 2019 Ekim ve 2020 Mart arasında 1.380 milyar, 2020 Ekim ve 2021 Mart arasında 1.439 milyar, 2021 Ekim ve 2022 Mart arasında 1.513 milyar, 2022 Ekim ve 2023 Mart arasında 1.406 milyar, 2023 Ekim ve 2024 Mart arasında 1.496 milyar olmak üzere toplam 11.252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.