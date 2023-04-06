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Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:25

Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22), 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor.

DHA
Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

Olay, geçen yıl 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti.

Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

Merve K., dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'yle karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

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Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım.

Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar

37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ
Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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