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Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
13:25
Saçını kesip yüzünde sigara söndürdüler! Ölümden dönen eski sevgili şikayetçi oldu: Rezidansta işkencede flaş karar
Konya'nın Selçuklu ilçesinde olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22), 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor.