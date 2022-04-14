SADAKATSİZ İZLE! 13 Nisan 2022 Sadakatsiz 56. yeni ve son bölüm (Kanal D) izle ekranı

Sadakatsiz 56. Yeni bölüm izle ekranı ile milyonlarca izleyeninin bugün gündemine geliyor. Yapımda bu hafta; Asya, Volkan'ı hapse göndermek için plan yaparken Ali'ye yakalanır. Asıl sorun ise Derin'dir. Derin, Asya ve Ali'nin konuşmalarını duyar. Dizinin bu haftaki bölümünü internet üzerinden izlemek isteyenler bu noktada Sadakatsiz 56. Yeni bölüm izleme linkini araştırıyor. Yapım bu akşam 20.00'da Kanal D ekranlarında hemen ardından ise kanalın sitesinde yayınlanacak. İşte Sadakatsiz son bölüm izle ekranı ve detaylar...