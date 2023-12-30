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Haberler Yaşam Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: "Penguenlerin arasındaki karga nerede?"
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:30

Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: "Penguenlerin arasındaki karga nerede?"

Optik illüzyon testleri, hem hızlı hem de eğlenceli alternatiflerden biri. Bu sayede zihninizi çalıştırırken aynı zamanda eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Bu zorlu zeka oyununda ise yalnızca şahin gözleri olan kişiler kargayı yalnızca yedi saniyede fark edebilir.

Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: Penguenlerin arasındaki karga nerede?

Bu optik illüzyonda penguenler hemen gözünüze çarpıyor, ancak resmin bir yerinde gizlenen başka bir kuş daha var: "Karga!"

Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: Penguenlerin arasındaki karga nerede?

Penguenlerin arasına gizlenmiş kargayı tam zamanında bulabilirseniz mükemmel görüşe sahip olabilirsiniz.

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Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: Penguenlerin arasındaki karga nerede?

Bu yeni yanılsama beyninizi kandırmak için yapıldı ama aynı zamanda IQ'nuz için de bir test.

Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: Penguenlerin arasındaki karga nerede?

Doğal optik yanılsamalar ilgi çekicidir çünkü çevremizi nasıl algıladığımızı yeniden düşünmemizi sağlar.

Sadece gözleri şahin gibi olanlar görüyor! 7 saniyelik test: Penguenlerin arasındaki karga nerede?

Aynı zamanda insan beyninin işleyişinin önemli ölçüde anlaşılmasını sağlar.

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