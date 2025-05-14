Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı yapacak. Yapılacak olan alımlar arasında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli ve diyetisyen olmak üzere birçok kadroya alım yapılacak. Değerlendirme sürecinin devam ettiği alımlar için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2025/4 tercih sonuçları hakkında son durum!