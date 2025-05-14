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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:39

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı için başvuru işlemleri 8 Mayıs'ta tamamlandı. Son başvuru tarihine kadar adaylar başvurularda bulundu ve ardından değerlendirme süreci başladı. Sadece 15.342 personelin alınacağı başvuruda, gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte, KPSS 2025/4 tercih sonuçları son durum!

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı yapacak. Yapılacak olan alımlar arasında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli ve diyetisyen olmak üzere birçok kadroya alım yapılacak. Değerlendirme sürecinin devam ettiği alımlar için Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2025/4 tercih sonuçları hakkında son durum!

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

SAĞLIK BAKANLIĞI 15.342 PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuru işlemleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Açılan kadrolarda başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

ÖSYM KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Tercih sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların en geç Mayıs ayı sonunda erişime açılması bekleniyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

  • BİYOLOG 10
  • BÜRO PERSONELİ 215
  • ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
  • DESTEK PERSONELİ 15
  • DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
  • DİYETİSYEN 74
  • EBE 1280
  • FİZYOTERAPİST 121
  • GERONTOLOG 6
  • HEMŞİRE 7.597
  • İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
  • ODYOLOG 17
  • PERFÜZYONİST 25
  • PSİKOLOG 30
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
  • SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
  • SOSYAL ÇALIŞMACI 67
  • TEKNİKER 235
  • TEKNİSYEN 273