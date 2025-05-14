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Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:39
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Sağlık bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçlarında!
Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı için başvuru işlemleri 8 Mayıs'ta tamamlandı. Son başvuru tarihine kadar adaylar başvurularda bulundu ve ardından değerlendirme süreci başladı. Sadece 15.342 personelin alınacağı başvuruda, gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte, KPSS 2025/4 tercih sonuçları son durum!