Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılmıştı. 85 bin personel alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağı alımla ilgili ilk bilgi oldu. Başvuru kılavuzunun İŞKUR'a, tercih kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini açıklayan Bakan Koca detaylar netleşmeye başladıkça kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alınacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, kontenjan, branş ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler…