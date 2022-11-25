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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR'a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:52

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR'a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşılmıştı. 85 bin personel alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağı alımla ilgili ilk bilgi oldu. Başvuru kılavuzunun İŞKUR'a, tercih kılavuzunun ÖSYM'ye gönderildiğini açıklayan Bakan Koca detaylar netleşmeye başladıkça kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alınacak, hangi tarihte? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, kontenjan, branş ve başarı sıralaması hakkında merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

Bir süre önce Bakan Koca tarafından açıklanan Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 ilanı, kamuda sağlık çalışanı olmak isteyen adayları harekete geçirdi. Araştırmalara devam eden adaylar soruyor: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen, odyolog, çocuk gelişimcisi, psikolog, fizyoterapist gibi branşlarda alım yapması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve kontenjanları ile araştırılıyor. İşte, 85 bin işçi alımı hakkında merak edilenler…

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Koca, 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamasının yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı geçtiğimiz yıl da sonbahar aylarında yapılmıştı. 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye gönderilen kılavuz, 16 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı. Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılki süreç göz önüne alındığında Kasım ayının son haftasıyla beraber Sağlık Bakanlığı personel alımı ve başvuru kılavuzunun erişime açılması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 AÇIKLAMASI: İŞKUR’a gönderildi! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

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