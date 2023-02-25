Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

İLK ETAP PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.