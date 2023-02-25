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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları
Giriş Tarihi: 25.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 11:54

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu sağlık çalışanları alımlara yoğun ilgisinin olduğu ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Alımlarda KPSS puanları ön plana çıkıyor. 42 bin 500 personel alımı sonrası gözler Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı tarihlerine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı için geri sayım sürüyor. En son 42 bin 500 personel alımı başvurular tamamlanmıştı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, branş dağılımı, kontenjanları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi personel alımında son durum

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı aralık ayında 42 bin 500 kişi aldı. Bakanlık 42 bin 500 kişi daha alacak. Fakat henüz tarih netleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

İLK ETAP PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları
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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları
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