Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu sağlık çalışanları alımlara yoğun ilgisinin olduğu ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Alımlarda KPSS puanları ön plana çıkıyor. 42 bin 500 personel alımı sonrası gözler Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı tarihlerine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.personel alımı başvuru kılavuzu, branş dağılımı, kontenjanları açıklandı mı?