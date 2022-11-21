Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Bakanlık bünyesine 85 bin sağlık çalışanı alınacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta 42 bin 500 personel alımı yapılacağını bildirdi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR'a gönderildi ve yakın zamanda adayların erişimine açılmadı bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kadro-branş dağılımı ile ilgili tüm merak edilenler...