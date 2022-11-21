Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu hakkında ise Bakan Koca'dan önemli bir açıklama geldi ve "Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verildi. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak, branş ve kadro dağılımı açıklandı mı? İşte güncel bilgiler.