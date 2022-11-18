Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ilk etapta 45 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu bağlamda gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzuna çevrilirken Bakan Koca'dan bir son dakika açıklaması daha geldi. Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.