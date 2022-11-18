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Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:24

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR'da!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ilk etapta 45 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu bağlamda gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzuna çevrilirken Bakan Koca'dan bir son dakika açıklaması daha geldi. Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR’da!

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları için son dakika müjdesi geldi. İlk etapta 31 bin 317'si sağlık personeli, 11 bin 317'si ise sürekli işçi olmak üzere 45 bin personel alınacağı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Atamaların mülakat olmadan doğrudan yapılacak olup ardından ikinci etaba geçileceği belirtilmişti. Bugün bir son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini duyurdu. Akabinde Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları neler? İşte detaylı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR’da!

SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İŞKUR'A GÖNDERİLDİ

Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR’da!

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR’da!

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama! 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu için gözler İŞKUR’da!

KILAVUZUN YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.

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