Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için kritik saatler! İŞKUR ÖSYM 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu, kılavuzu, branş ve kadro dağılımı 2022

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:23

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için kritik gün geldi. 11.317 işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih başvuruları ise ÖSYM üzerinden yapılacak. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu da yayımlandı. Peki; 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ve ÖSYM ekranı.