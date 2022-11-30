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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:10

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için kritik gün geldi. 11.317 işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih başvuruları ise ÖSYM üzerinden yapılacak. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu da yayımlandı. Peki; 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ve ÖSYM ekranı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu için beklenen süreç geldi. Müracaat yapan adayların özel ve genel başvuru şartlarını taşımaları gerekirken ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ekranı İŞKUR.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA!

ÖSYM son dakika duyurdu:

"Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapacak. İlanda 11 bin 317 sürekli işçi, bin 183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı ifade edildi.

İşte, Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve branş ve kontenjan dağılımı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları İŞKUR ekranı/ÖSYM kılavuzu/branş ve kadro dağılımı | 31.183 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

30 bin pesonel alımı için adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Buna göre başvurular İŞKUR üzerinden başladı.

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