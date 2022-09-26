Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları ve kadro/branş dağılımı bilgileri araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Başvuruda bulunacak binlerce kişi başvuru kılavuzu için gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bakan Koca tarafından yapılan son açıklamada; "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım." ifadelerine yer vermişti. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında güncel bilgiler.