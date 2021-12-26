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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 12:26

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine personel ataması yapılacağını duyurdu. Bu noktada personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. 20 bin personel ataması duyurusunun ardından, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ataması ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler soruları araştırılmaya başlandı. onuya ilişkin detayları içeren kılavuz ise bakanlık tarafından yayınlandı. İşte detaylar;

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL ATAMASI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak alımla ilgili detayları içeren kılavuza haberimizden ulaşabilirsiniz…

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuna göre , tercih süreci 22 Aralık 2021'de sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

Adaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yapıp "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişim sağladıktan sonra buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası ve şifresini girerek tercihlerini gerçekleştirebiliyor.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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