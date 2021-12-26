Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş! Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakan Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine personel ataması yapılacağını duyurdu. Bu noktada personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?