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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 07:53

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu. Gelen bilgiler arasında Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alım süreci İŞKUR ve ÖSYM aracılığıyla gerçekleşecek. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru işlemleri başladı. 42 bin 500 kişilik alımda 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel KPSS ile kadroya kazandırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ÖSYM başvurusu nasıl yapılır? İşte, 31 bin 600 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

İŞKUR ve ÖSYM aracılığıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılıyor. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, branş dağılımı ve kontenjanlar ve başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 3 NİSAN'A KADAR YAPILABİLECEK

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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

31 BİN 600 KADRODAN 6 BİN 69'U HEMŞİRE

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 28 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans), Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 255 (Lisans), Ebe 1530 (Lisans), Fizyoterapist 510 (Lisans), Hemşire 5202 (Lisans), Hemşire 867 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 255 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim), Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

BAKAN KOCA'DAN SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

Açıklamanın ardından 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuru süreci başladı.

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.

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