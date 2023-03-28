Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru sayfası! Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel işçi alımı branş dağılımı, kontenjanları nasıl?

İŞKUR ve ÖSYM aracılığıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılıyor. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 6 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi olacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte, branş dağılımı ve kontenjanlar ve başvuru şartları