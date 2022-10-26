Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın müjdelediği Sağlık bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bakanlık bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağının açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden geçrekleştirilmektedir. 85 bin personel alımı için başvuru tarihleri duyurulduğunda adaylar buradan sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilirler. Peki Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Sağlık bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, branş ve kadro dağılımı hakkında bilgiler...