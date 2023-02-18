Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağı müjdesi verildi. Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı. İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?