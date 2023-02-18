Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun ÖSYM tarafından hazırlanıp yayınlanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz kapsamında kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgiler yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.