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Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:03

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Doktor ve hemşire branşları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına banka promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda sağlık çalışanları, promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri ile ilgili merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları bir süredir yanıt arıyor. Doktor, hemşire ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, banka promosyon ödemesi için bekleyişini sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci basamakta kapsam dışı kalan çalışanların teşvik alacağını bildirmişti. Bakan Koca tarafından duyurulan sağlık çalışanı promosyon ödemeleri için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri takvimi…

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.

Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada birinci basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

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