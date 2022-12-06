Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:03

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Doktor ve hemşire branşları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli sağlık çalışanlarına banka promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda sağlık çalışanları, promosyon ödemelerinin yapılacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri ile ilgili merak edilenler.