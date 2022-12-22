Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 22.12.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 01:37

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarı araştırılıyor. Bir süredir gündemde yer alan sağlık çalışanlarına banka promosyon ödemesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına 29 bin TL ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu noktada "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şimdi tüm gözler söz konusu ödeme için Bakanlık tarafından açıklanacak tarihlere çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte detaylar.