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Giriş Tarihi: 22.12.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 01:37

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarı araştırılıyor. Bir süredir gündemde yer alan sağlık çalışanlarına banka promosyon ödemesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına 29 bin TL ödeme yapılacağı aktarıldı. Bu noktada "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları gündemdeki yerini aldı. Şimdi tüm gözler söz konusu ödeme için Bakanlık tarafından açıklanacak tarihlere çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte detaylar.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sağlık çalışanlarına verilecek olan banka promosyonu ödemeleri için bir süredir merakla beklenen açıklama geldi. Bakanlığın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına ödenecek promosyon miktarı belli oldu. Bu gelişme sonrası doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve eczacılar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Ödemelerin 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşeceği bildirildi. İşte, 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilenler.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU!

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Bakan Koca tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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