Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:38

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ödemeler hakkında açıklama yapılmış ve Ziraat Bankası ile protokolün imzalandığı ve kişilerin maaş miktarına bakılmaksızın herkese aynı oranda ödeme yapılacağı kaydedilmişti. Ödeme tarihlerini öğrenmek isteyenler "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı promosyonu hakkında güncel bilgiler.