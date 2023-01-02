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Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:38

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ödemeler hakkında açıklama yapılmış ve Ziraat Bankası ile protokolün imzalandığı ve kişilerin maaş miktarına bakılmaksızın herkese aynı oranda ödeme yapılacağı kaydedilmişti. Ödeme tarihlerini öğrenmek isteyenler "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı promosyonu hakkında güncel bilgiler.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanlığı promosyonu ödeme takvimi, sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen gibi pek çok kadroda çalışmayı sürdüren binlerce çalışan internet üzerinden "Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri tarihleri ve bilgiler.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası ve Sağlık Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığında maaş ücretine bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar ve ne zaman verilecek?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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