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Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 10:19

Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?

Bayram tatilinde hastalık nedeniyle kontrole gitmek için sağlık ocağını ziyaret etmeyi planlayanlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü sağlık ocakları çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ramazan Bayramı tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılması sebebiyle bazı sağlık hizmetlerinde de değişiklikler olabiliyor. Peki, 3 Nisan Perşembe sağlık ocakları açık mı, bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar.

Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?

3 Nisan Perşembe günü, sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar, Aile Hekimi çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatili nedeniyle bazı değişiklikler olabilirken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. Hatırlanacağı üzere bayramı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alınmıştı. Peki, bugün Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu? 3 Nisan aile hekimleri hizmet veriyor mu? İşte, detaylı bilgiler…

Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? 3 NİSAN 2025 ÇALIŞMA SAATLERİ

3 Nisan Perşembe günü Sağlık Ocağı çalışma saatleri belli oldu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 2-3-4 Nisan tarihleri arasında kamu çalışanları için idari izin uygulanacağı duyurusunu yaptı.

Bu nedenle, Sağlık Ocakları 3 Nisan'da kapalı olacak.

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Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Ocakları, 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak. 2-4 Nisan tarihlerindeki kapalı dönemin ardından, vatandaşlar 7 Nisan'dan itibaren normal sağlık hizmetlerine erişebilecek.

Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?