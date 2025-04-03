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Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:19
Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?
Bayram tatilinde hastalık nedeniyle kontrole gitmek için sağlık ocağını ziyaret etmeyi planlayanlar, 3 Nisan 2025 Perşembe günü sağlık ocakları çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ramazan Bayramı tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılması sebebiyle bazı sağlık hizmetlerinde de değişiklikler olabiliyor. Peki, 3 Nisan Perşembe sağlık ocakları açık mı, bugün aile hekimleri çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, detaylar.