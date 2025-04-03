Sağlık Ocakları bugün açık mı? 3 Nisan bugün Aile Hekimleri kapalı mı, açık mı, çalışıyor mu?

3 Nisan Perşembe günü, sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar, Aile Hekimi çalışma saatlerini araştırıyor. Bayram tatili nedeniyle bazı değişiklikler olabilirken, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu çalışma saatleri hakkında açıklama yaptı. Hatırlanacağı üzere bayramı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alınmıştı. Peki, bugün Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu? 3 Nisan aile hekimleri hizmet veriyor mu? İşte, detaylı bilgiler…