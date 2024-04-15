Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Hayatı boyunca bu düşünceler ona acı, sürekli sinirlilik, el becerisinde bozulma ve iki parmağın çürüdüğü veya yandığı gibi kabuslar görmesine neden oldu. Hasta utandığı için parmaklarıyla ilgili sıkıntısını ailesiyle paylaşmasa da sıklıkla parmaklarının olmadığının hayalini kuruyordu.