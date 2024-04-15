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Haberler Yaşam Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:59

Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Çeşitli rahatsızlıkla insanların da çok garip taleplerle doktora gitmesine neden olabiliyor. Yakın zamanda bir makaleye konu olan bu olayda ise bir adam, tamamen sağlıklı olan iki parmağının kesilmesi için adeta doktora yalvardı. Nedenini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşamakla birlikte devamında olanlar ise yok artık dedirtti. İşte garip olayın detayları...

Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Beden bütünlüğü kimlik bozukluğundan (Apotemnophilia) muzdarip bir adam, bir doktordan sol elindeki dördüncü ve beşinci parmakların vücuduna ait olmadığını hissettiği için çıkarılmasını istedi.

Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Université Laval Psikiyatri Bölümü'nden Dr. Nadia Nadeau yakın zamanda, sol elindeki son iki parmağın çocukluğundan beri vücuduna ait olmadığı yönünde travmatik düşünceler yaşayan isimsiz bir hastayla ilgili bir vaka raporu yayınladı.

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Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Hayatı boyunca bu düşünceler ona acı, sürekli sinirlilik, el becerisinde bozulma ve iki parmağın çürüdüğü veya yandığı gibi kabuslar görmesine neden oldu. Hasta utandığı için parmaklarıyla ilgili sıkıntısını ailesiyle paylaşmasa da sıklıkla parmaklarının olmadığının hayalini kuruyordu.

Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Adamın beyin görüntülemesi normal göründüğü için kendisine bilişsel davranışçı terapi gibi seçenekler teklif edildi, ancak bunların hiçbiri başarılı olmadı.

Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…

Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonrasında hastanın kendi isteğiyle amputasyon isteyebilecek durumda olduğu değerlendirilerek ortopedi bölümüne yönlendirildi.

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