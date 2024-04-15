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Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
09:59
Sağlıklı 2 parmağının kesilmesi için doktora yalvardı sonra tehdit etti! Sebebini duyan yok artık diyor…
Çeşitli rahatsızlıkla insanların da çok garip taleplerle doktora gitmesine neden olabiliyor. Yakın zamanda bir makaleye konu olan bu olayda ise bir adam, tamamen sağlıklı olan iki parmağının kesilmesi için adeta doktora yalvardı. Nedenini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşamakla birlikte devamında olanlar ise yok artık dedirtti. İşte garip olayın detayları...