Haberler Yaşam Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! '6 aydır peşindeydim'

Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:56

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! '6 aydır peşindeydim'

Tofaş Doğan SLX, Tofaş Kartal, Tofaş Şahin... Son dönemde bu otomobiller meraklı kişiler tarafından servet verilerek satın alınıyor. Bu kez haber İstanbul Kadıköy'den. 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Doğan SLX, sahibinden internet üzerinden satışa konuldu. Satışa girer girmez de büyük bir ilgi gördü. İlanı gören Muhammet Maden, sonunda bu otomobilin yeni sahibi oldu. Maden, Sercan Deniz'den satın aldığı araç hakkında "Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL'ye anlaştık ve aracı aldım." dedi.