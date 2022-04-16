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Haberler Yaşam Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! '6 aydır peşindeydim'
Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:56

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! '6 aydır peşindeydim'

Tofaş Doğan SLX, Tofaş Kartal, Tofaş Şahin... Son dönemde bu otomobiller meraklı kişiler tarafından servet verilerek satın alınıyor. Bu kez haber İstanbul Kadıköy'den. 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Doğan SLX, sahibinden internet üzerinden satışa konuldu. Satışa girer girmez de büyük bir ilgi gördü. İlanı gören Muhammet Maden, sonunda bu otomobilin yeni sahibi oldu. Maden, Sercan Deniz'den satın aldığı araç hakkında "Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL'ye anlaştık ve aracı aldım." dedi.

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! ’6 aydır peşindeydim’

Tofaş Doğan SLX diyip geçmeyin! Fiyatı dudak uçuklattı. 200 bin TL'ye alıcı buldu. Sevenleri bu araçlar için servet ödüyor.

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! ’6 aydır peşindeydim’

DAHA 3 BİN KİLOMETREDE!

Kadıköy'de yaşayan Sercan Deniz henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkartmıştı.

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Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! ’6 aydır peşindeydim’

İlanı görüp araca talip olan Muhammet Maden aracın yeni sahibi oldu. Otomobilin yeni sahibi, aracı çekici ile otoparkına taşıttı.

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! ’6 aydır peşindeydim’

200 BİN TL'YE SATIŞA KOYDU
Kadıköy'de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkartmıştı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL'yi görünce şaşkınlık yaşadı.

Sahibinden 1993 model Tofaş Doğan SLX rekor fiyata satıldı! ’6 aydır peşindeydim’

Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 480 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtmişti.

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