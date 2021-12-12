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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 00:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 00:29

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) yüzer ve kara birliklerinde görev almak üzere toplamda 75 sözleşmeli astsubay adayı alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında deniz astsubayı olarak görev almak isteyenler başvuruya ilişkin detayları merak ederek "Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nasıl, nereden yapılır?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nasıl, nereden yapılır? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı için çeşitli branşlarda önlisans mezunları arasından sözleşmeli astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu son dakika duyurusunun ardından alım detaylarını öğrenmek isteyenler "Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nasıl, nereden yapılır?"

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) sözleşmeli astsubay alımı başvuru bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan kılavuzda yer alan bazı detaylar şöyle;

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen Önlisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

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Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

(5) KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul eş ve çocukları için bu puanın en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/h ve j maddesi kapsamında olanlar)

(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve;

(a) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık Raporunu almak,

(b) Uçak Bakım branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde

(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre " Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık Raporunu almak,

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

(c) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık Raporunu almak,

(ç) Bilgi Teknolojileri ve İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık Raporunu almak,

(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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