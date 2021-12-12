Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? SGK ile 2022 Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuruları ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

(c) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur'' kararlı sağlık Raporunu almak,

(ç) Bilgi Teknolojileri ve İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-d değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre "Sözleşmeli Astsubay Olur" kararlı sağlık Raporunu almak,

(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,