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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 23:46 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 23:46

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

Deniz ve kıyılarımızın güvenliğini 7/24 esasıyla sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2023 yılında sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Sahil Güvenlik Astsubayı olarak görev almak isteyerek başvuruda bulunmak isteyenler detayları Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak edilen Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru tarihi merak konusu olarak Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru detayları ve tüm detaylar şöyle;

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

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Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir.

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

"Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

(4) KPSS bilgilerinin "ÖSYM'den Sorgula" ile yüklenmesi, [Önlisans 2022 yılı KPSS (P93)

puanı]

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

(6) Şehit veya vazife malülü eş ve çocuklarının ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) betleri kapsamında olanların eş ve çocukları)(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yayında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.

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