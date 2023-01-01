Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

Deniz ve kıyılarımızın güvenliğini 7/24 esasıyla sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2023 yılında sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Sahil Güvenlik Astsubayı olarak görev almak isteyerek başvuruda bulunmak isteyenler detayları Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak edilen Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.