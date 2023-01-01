Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Sahil Güvenlik sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

(6) Şehit veya vazife malülü eş ve çocuklarının ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) betleri kapsamında olanların eş ve çocukları)(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yayında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.