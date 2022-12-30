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Haberler Yaşam Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 22:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 22:55

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) 2023 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitilmek üzere sözleşmeli astsubay adayı alınacağını duyurdu. İlanı gören ve Sahil Güvenlik Astsubayı olarak grev yapmak isteyenler başvurulara ilişkin detaylara Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Merak konusu olan Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitilmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sözleşmeli astsubay adayları temin edilecek. Alımlara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

2023 SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, NE ZAMAN?

2023 yılı Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvurularına ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

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Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir.

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

"Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

(4) KPSS bilgilerinin "ÖSYM'den Sorgula" ile yüklenmesi, [Önlisans 2022 yılı KPSS (P93)

puanı]

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuruları ne zaman? JSGA ile 2023 Sahil Güvenlik Astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, ne zaman, nereden başvurulur?

(6) Şehit veya vazife malülü eş ve çocuklarının ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) betleri kapsamında olanların eş ve çocukları)(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yayında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.

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