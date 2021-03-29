Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

Ailesini ve köpeklerini yanına alan İngiliz kadın bir süre sahilde yürüyüş yapmak istedi. Sahilde karşılaştıklarıysa tam anlamıyla tüyler ürperticiydi. Tess Gridley, bir İngiliz bilim insanı. Bir süredir Güney Afrika'nın Cape Town'da yaşıyor. 2000'lerin ortasında Sheffield'den Cape Town'a taşınan Gridley'in kayda aldığı bir video dünya çapında yankı buldu. Öyle ki görenler şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Ailesi ve köpekleriyle birlikte Muizenberg Plajı'nda yürüyüşe çıkan Deniz Araştırmaları üyesi bilim insanı, sahile vurmuş ve hepsi çok zehirli yüzlerce tuhaf deniz canlısıyla karşılaştı.İşte bu şoke eden haberin detayları...