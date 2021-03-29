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Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

Ailesini ve köpeklerini yanına alan İngiliz kadın bir süre sahilde yürüyüş yapmak istedi. Sahilde karşılaştıklarıysa tam anlamıyla tüyler ürperticiydi. Tess Gridley, bir İngiliz bilim insanı. Bir süredir Güney Afrika'nın 'da yaşıyor. 2000'lerin ortasında Sheffield'den Cape Town'a taşınan Gridley'in kayda aldığı bir video dünya çapında yankı buldu. Öyle ki görenler şaşkınlıktan küçük dilini yuttu. Ailesi ve köpekleriyle birlikte 'nda yürüyüşe çıkan Deniz Araştırmaları üyesi bilim insanı, sahile vurmuş ve hepsi çok zehirli yüzlerce tuhaf deniz canlısıyla karşılaştı.İşte bu şoke eden haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:45
Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

İzleyenleri şoke eden görüntüler! Bu görüntüler dünyada da büyük yankı uyandırdı. Şeytan gözlü canavarlar sahilleri istila etti.

Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

MANZARA KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜLER

Evden çıkıp hemen yakındaki sahilde yürüyüşe çıktılar, neredeyse her bir metrede karşılarına çıkan manzara karşısında dehşete düştüler. Yetkililer, sahilden uzak durulmasını istiyor.

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Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

İngiliz bilim insanı Tess Gridley, Güney Afrika'nın 'da yaşıyordu. 2000'lerin ortasında Sheffield'den Cape Town'a taşınan Gridley'in kayda aldığı bir video dünya çapında yankı buldu.

Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

Ailesi ve köpekleriyle birlikte 'nda yürüyüşe çıkan Deniz Araştırmaları üyesi bilim insanı, sahile vurmuş ve hepsi çok zehirli yüzlerce tuhaf deniz canlısıyla karşılaştı.

Sahile yürüyüşe çıkınca şoka uğradı! Şeytan gözlü canavarlar her yerdeydi

Neredeyse her bir metrede bir ölü balon balığıyla karşılaştığını belirten Tess Gridley, kıyıya vuranlar arasında fizalya denizanalarının da olduğunu söylüyor.

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