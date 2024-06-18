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Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
11:16
Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!
Kendisini doktor olarak tanıtıp güzellik merkezi açan Banu Mülhim, Kıymet Kaya'nın karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti. Ancak bu işlem Kaya'nın hayatını mahvetti. Yıllardır yüzünü eski haline getirmek için mücadele eden Kaya, 'Bu ismi gördüğünüz yerde kaçın!' dedi. Yaşadıklarını ise şöyle özetledi…