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Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 11:16

Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

Kendisini doktor olarak tanıtıp güzellik merkezi açan Banu Mülhim, Kıymet Kaya'nın karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti. Ancak bu işlem Kaya'nın hayatını mahvetti. Yıllardır yüzünü eski haline getirmek için mücadele eden Kaya, 'Bu ismi gördüğünüz yerde kaçın!' dedi. Yaşadıklarını ise şöyle özetledi…

Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

Her şey 2012 yılında başladı. 47 yaşındaki Banu Mülhim, İstanbul Bakırköy'de 'Güzellik Fabrikası' isimli işletmeyi açtı. Ofisin duvarına da sahte tıp diplomasını astı. Mülhim, işletmesine gelen Kıymet Kaya'nın (48) karın bölgesinden liposuction yöntemiyle yağ aldı. Aldığı yağları ise kadının yüzüne enjekte etmeye başladı. Ancak Kaya'nın moraran ve şişen yüzünden bir süre sonra irin aktı. Mülhim, yüzü mahvolan kadına bir de alerji ilacı yazdı.

Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

Kaya'nın şikâyetçi olduğu sahte doktor hakkında 'dolandırıcılık' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Banu Mülhim, Bakırköy 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2017 yılında yapılan yargılama sonunda beraat etti. İtiraz üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gitti. BAM, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğini belirterek dosyayı geri gönderdi. Yargılama bu kez Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Banu Mülhim, Kıymet Kaya'nın kendilerine geldiğinde yüzünde zaten yanık lekesi ve çukurlar olduğunu, mağdurun yüzündeki hasarların kesinlikle kendi işleminden kaynaklanmadığını savundu.

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Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

Mahkeme, 2021 yılında sanığı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 3340 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığa, mağdurun yüzünde sabit iz bırakacak şekilde taksirle yaraladığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında ayrıca 'yetkisiz hekimlik' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

"OZAN TEDAVİSİ UYGULADIM"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan ihbar üzerine Banu Mülhim hakkında yeni bir iddianame düzenledi. İddianamede Mülhim'in 5 yıla kadar hapsi ile bin güne kadar adli para cezası ödemesi talep edildi. İfadesi alınan Mülhim, "Ben kendimi kesinlikle doktor olarak tanıtmadım. Kıymet isimli kişinin yüzünde yaralar oluşmuş. Ozon tedavisi uyguladım. Estetisyen bile ozon tedavisi uygulayabiliyor. Benimle ilgili zararı yoktur, gidermek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

"KENDİSİNİ CERRAH OLARAK TANITTI"
Kıymet Kaya ise son görülen duruşmada "Sanık klinik olarak işlettiği yerde bana kendisini plastik cerrah olarak tanıttı. Duvarında diplomaları asılıydı. Tabii bunların sahte olduğu anlaşıldı. Ben ve arkadaşlarım gittiğimizde bize genel anestezi işlemi ile çeşitli tedaviler uyguladı. Bana ve kuzenime liposuction uyguladı. Doktor olduğunu söylemişti. Şikâyetçiyim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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