Sahte doktor karnından yağ alıp yüzüne enjekte etti: Gördüğünüz yerde kaçın dedi!

"KENDİSİNİ CERRAH OLARAK TANITTI"

Kıymet Kaya ise son görülen duruşmada "Sanık klinik olarak işlettiği yerde bana kendisini plastik cerrah olarak tanıttı. Duvarında diplomaları asılıydı. Tabii bunların sahte olduğu anlaşıldı. Ben ve arkadaşlarım gittiğimizde bize genel anestezi işlemi ile çeşitli tedaviler uyguladı. Bana ve kuzenime liposuction uyguladı. Doktor olduğunu söylemişti. Şikâyetçiyim" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.