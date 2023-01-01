Sahte psikolog hakkında yeni detaylar: Kaymakamı ve valiyi ziyaret etmiş!

Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda "Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten'e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.'den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı" ifadelerine yer verildi.





