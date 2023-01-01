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Sahte psikolog hakkında yeni detaylar: Kaymakamı ve valiyi ziyaret etmiş!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
10:43
Sahte psikolog hakkında yeni detaylar: Kaymakamı ve valiyi ziyaret etmiş!
Ordu'da diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılan E.E.'nin (44) ilçe kaymakamlığını ve eski valiyi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafları paylaşılan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde seans düzenlemediğini, sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söylediği anlaşıldı...