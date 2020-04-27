Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi il il sahur vakitleri: Ankara, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Gaziantep ve İstanbul'da sahur saati kaçta bitecek? 27 Nisan İmsak vakti ve sahur saati ne zaman?

Ramazan-ı Şerif'in mutluluğu ve huzuru, tutulan her oruç ile beraber daha da bereketleniyor. Orucunu açan yurttaşlar, sahur saatleri için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiye 2020 ile il il sahur vakitleri ve sahur saati duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Mersin, Antalya, Edirne, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi sahur saatleri için araştırmalarını arttırdı. İmsakiye ile İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor sorusunun cevabına ve il il sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, 27 Nisan 2020 İstanbul'da sahur vakti saati kaçta bitiyor? Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya ve Gaziantep'te sahur vakti ne zaman? İşte 2020 İmsakiye ile İstanbul sahur saati ve il il sahur vakitleri!
İstanbul İmsakiye için tıklayınız
Ankara imsakiye için tıklayınız
İzmir İmsakiye için tıklayınız