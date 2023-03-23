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Haberler Yaşam Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü
Giriş Tarihi: 23.03.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 00:15

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi için araştırmalar başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı ilk teravih namazının ardından coşku ile karşılandı. Milyonlarca Müslüman 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak ve ilk oruç için niyet edecek. Sahura saatler kala gündemdeki soru ise Sahurda ne yenir, ne yenmez, ne tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler tüketmek, iftar vaktine kadar bir şey yemeden ve içmeden geçirecek olan Müslümanlar için oldukça önemli. Peki, Sahurda ne yenir, ne tok tutar ve susatmaz? İşte, sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler…

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

Sahurda tok tutan yiyecekler hakkında araştırmalar rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte hız kazandı. Mübarek üç ayların sonuncusu olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı gelip çattı. İlk teravih namazının ardından ilk sahura saatler kaldı. Bu noktada "Sahurda ne yenir, ne yenmez, tok tutan yiyecekler nelerdir?" soruları oruç tutacak olan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Sofraları sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ile hazırlamak günün geri kalanının rahat geçirilmesini sağlayacak. Peki, sahurda ne yenmeli, hangi yiyecekler tok tutar? İşte, sahurda susatmayan ve tok tutan yiyecekler listesi…

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

SAHURDA NE YENİR?

Sahur sofralarının zengin kahvaltı besinlerini taşıması gün içinde rahat etmenizi sağlar. Yumurta gibi protein verecek besinleri sofranızdan eksik etmemeniz oldukça önemli.

Ayrıca yeterli derecede sıvı tüketmek de günün geri kalanı için gerekli bir püf nokta. Bununla birlikte taze ve kuru meyveler de gün içindeki kan şekerinizi dengeler.

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Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

Sahurda ne yenildiği kadar ne zaman yenildiği de oldukça önemlidir. Bir şeyler yiyip yatmak yerine tüketeceklerinizi tam sahur vaktinde yemek ve o saatte sonlandırmak vücudunuzun metabolizması için önemli noktalardan biri.

Bu noktada aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da çok doğru bir hareket olacaktır.

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

Oruç zamanı tok tutan yiyecekler hazırlayarak sahur sofranızı kurabilirsiniz. İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi...

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

Çorba: Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Peynir: Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

  • Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

    Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

    Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

    Yoğurt: En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

    Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

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