Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi için araştırmalar başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı ilk teravih namazının ardından coşku ile karşılandı. Milyonlarca Müslüman 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak ve ilk oruç için niyet edecek. Sahura saatler kala gündemdeki soru ise Sahurda ne yenir, ne yenmez, ne tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler tüketmek, iftar vaktine kadar bir şey yemeden ve içmeden geçirecek olan Müslümanlar için oldukça önemli. Peki, Sahurda ne yenir, ne tok tutar ve susatmaz? İşte, sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler…