Sahurda ne yenir, ne yenmez? Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler ve içecekler listesi ile örnek sahur menüsü

Sahurda ne yenildiği kadar ne zaman yenildiği de oldukça önemlidir. Bir şeyler yiyip yatmak yerine tüketeceklerinizi tam sahur vaktinde yemek ve o saatte sonlandırmak vücudunuzun metabolizması için önemli noktalardan biri.

Bu noktada aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da çok doğru bir hareket olacaktır.