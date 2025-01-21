Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

HASTANIN İZNİ OLMADAN OMURGASINA 8 VİDA ÇAKMIŞ

Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı. Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.