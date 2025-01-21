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Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
06:30
Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...
İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle kendisine gelen Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan omurgasına 8 vida çaktı. Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, doktora malpraktis davası açtı. 5 yıl süren dava sonucunda mahkeme, Prof. Yücesoy'un özen borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminata, 9 yıllık yasal faiz de eklenecek.