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Haberler Yaşam Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 06:30

Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

İzmir'de 9 yıl önce bel ağrısı şikayetiyle kendisine gelen Canan Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyan Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan omurgasına 8 vida çaktı. Vidaların sinirlerine denk gelmesi nedeniyle malullük raporu verilen Yılmaz, doktora malpraktis davası açtı. 5 yıl süren dava sonucunda mahkeme, Prof. Yücesoy'un özen borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminata, 9 yıllık yasal faiz de eklenecek.

TOLGA YANIK
Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu. Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyup, iddiaya göre henüz 29 yaşındaki hastasına biran önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

HASTANIN İZNİ OLMADAN OMURGASINA 8 VİDA ÇAKMIŞ

Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı. Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.

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Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

DOKTORA REKOR TAZMİNAT

Gerçeği öğrenen Canan Yılmaz, 2019'da avukatı Duygu Delibaş aracılığıyla Kemal Yücesoy hakkında malpraktis davası açtı. Dava sürecinde alınan adli tıp raporunda, doktorun mutlak zorunlu olmayan bir ameliyat yaptığı (alternatif tedavi yöntemlerini denemeden doğrudan ameliyat yolunu seçtiği) ve hastanın omurgasına vida çakmadan önce hastadan mutlak surette onam alması gerektiği (gerekirse ameliyat sonlandırılıp hasta uyandırılarak onam alınıp 2. bir ameliyat yapılması gerektiği), bu nedenlerle doktorun özen borcuna aykırı davrandığı belirtildi.

Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

5 yıl süren ve 2 ay önce sonuçlanan dava sonucunda İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti: Engelli kaldı...

YÜZDE 33 ORANINDA MALULLÜK VERİLDİ

Avukat Duygu Delibaş, "Dönemin kuruyla 5 bin dolar kazanmak uğruna, zorunlu olmamasına rağmen ameliyat yolunu seçen ve hastasının %33 malul kalmasına sebep olan doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştık.

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