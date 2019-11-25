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Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' ! Artık turizmde de gözde

Güneydoğu'da bir vaha! 'nin güzelliği uluslararası olarak da tescillendiğinden beri turist ilgisi giderek artıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip 'nın Halfeti ilçesi, sonbahar güzelliğiyle de turistlerin ilgi odağı oluyor. Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 14:55
Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

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Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından sonbaharda yeniden turistlerin gözdesi haline gelen ilçe, ziyaretçi akınına uğruyor.

Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

İlçede özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla turizmciler talebi karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyor.

Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Yerli ve yabancı turistler, Belediyesi tarafından sahil kenarına yaptırılan serada dünyada sadece ilçede yetişen "karagül"ü de yakından görme imkanı buluyor.

Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Geçen yıl yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret ettiği , ocak-kasım döneminde ise yaklaşık 800 bin kişiyi ağırladı.

Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıla oranla 2019 yılında ilçeye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

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