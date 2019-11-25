Güneydoğu'nun incisi 'Sakin şehir' Halfeti! Artık turizmde de gözde

Güneydoğu'da bir vaha! Halfeti'nin güzelliği uluslararası olarak da tescillendiğinden beri turist ilgisi giderek artıyor. Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, sonbahar güzelliğiyle de turistlerin ilgi odağı oluyor. Bir bölümü Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü.