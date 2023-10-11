Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

Sakla Beni dizisi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar başladı. Star TV ekranlarında Ömer ve Yalı Çapkını yayın hayatlarına devam ederken, Çöp Adam 30'uncu bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yerine Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek'in başrollerini aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisi geliyor. Bu noktada, "Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Sakla Beni dizi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Star Tv Sakla Beni dizi oyuncuları, yayın tarihi ve diğer detaylar