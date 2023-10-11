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Giriş Tarihi: 11.10.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 21:02

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

Sakla Beni dizisi oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar başladı. Star TV ekranlarında Ömer ve Yalı Çapkını yayın hayatlarına devam ederken, Çöp Adam 30'uncu bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yerine Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek'in başrollerini aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisi geliyor. Bu noktada, "Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt aramakta. Peki, Sakla Beni dizi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Star Tv Sakla Beni dizi oyuncuları, yayın tarihi ve diğer detaylar

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu dizi bir aşk üçgenini konu olacak. Sakla Beni oyuncuları ve konusu bu noktada araştırılıyor.

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

SAKLA BENİ STAR TV EKRANLARINDA!

Çöp Adam'ın 30'uncu bölümde ekranlara veda etmesiyle birlikte Star Tv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Ömer ve Yalı Çapkını ile ekranları sallayan dizi, Sakla Beni dizisini güz sezonunda ekranlara taşıyacak.

Dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstlenirken, yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nu kaleme alacak.

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Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

SAKLA BENİ KONUSU NE?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar.

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur.

Sakla Beni dizisi ne zaman başlıyor? Star TV yeni dizisi Sakla Beni oyuncuları kim, konusu ne?

İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

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