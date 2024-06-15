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Samsun bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:36
Samsun bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken ilk adım olan bayram namazı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Yılın ikinci bayramı ilk günü ile 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Sonraki günlerde de ibadetler tamamlanmaya devam edecek. Peki; 2024 Samsun bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, detaylar…