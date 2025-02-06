Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Salıpazarı için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu ile Konakören İlkokulu ve Ortaokulunda Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Aynı bölgelerden ortaögretim ve özel eğitim için ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Terme için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ambartepe İlk/Ortaokulu, Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Not: Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarına taşıma yoluyla gelen öğrencilerin 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Yakakent için ise yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Büyükkırık İlkokulu, Karaba Şehit Bayram Aksu İlk/Ortaokulu ve birleştirilmiş sınıflı okullarımızda eğitim öğretime Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: İlçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.