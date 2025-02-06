Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Alaçam için yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulunda Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Asarcık için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: İlçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."
Bafra için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi olan Ortadurak İlk/Ortaokulu, Müstecep İlk/Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Örencik İlk/Ortaokulunda Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Bengü Kanlıgüney, Meşelitürkmenler, Elalan, Başaran, Şahinkaya, Esençay, Kabaçukuru, Akalan, Dikencik, Kuşçular, Dikencik Tütüncüler, Darboğaz Okçular Mahalleleri, Köseli Özel Eğitim Meslek Okuluna Gelen 19 Mayıs Aydınpınar Ve Çetirlipınar Mahalleleri, Uluavlu, Çulhakoca, Paşaşeyh, Ortadurak Ortaoğretim ögrencileri, Yakakent Asmapınar mahallelerinden taşıma yoluyla gelen özel eğitim öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."
eği de hatırlatıldı.