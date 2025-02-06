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Haberler Yaşam Samsun'da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun'da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:10

Samsun'da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun'da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Samsun'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek tatil haberini bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi ve okulların durumu netleşti. Peki, 6 Şubat 2025 Samsun'da okullar tatil mi? Yarın Samsun'da okul var mı yok mu? İşte yanıtı!

Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapanması ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bu olumsuz hava koşulları, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili araştırmaları artırdı. Peki, 6 Şubat 2025 Perşembe günü Samsun'da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklaması!

Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

SAMSUN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili oldu Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime ara verilen ilçe ve okulların listesini paylaştı. "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilen ilçe ve okullarımız" başlıklı bilgilendirme yazısında eğitime ara verilen ilçe ve okulların ismi paylaşıldı.

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Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Alaçam için yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulunda Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Asarcık için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: İlçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Bafra için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi olan Ortadurak İlk/Ortaokulu, Müstecep İlk/Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu, Örencik İlk/Ortaokulunda Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Bengü Kanlıgüney, Meşelitürkmenler, Elalan, Başaran, Şahinkaya, Esençay, Kabaçukuru, Akalan, Dikencik, Kuşçular, Dikencik Tütüncüler, Darboğaz Okçular Mahalleleri, Köseli Özel Eğitim Meslek Okuluna Gelen 19 Mayıs Aydınpınar Ve Çetirlipınar Mahalleleri, Uluavlu, Çulhakoca, Paşaşeyh, Ortadurak Ortaoğretim ögrencileri, Yakakent Asmapınar mahallelerinden taşıma yoluyla gelen özel eğitim öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

eği de hatırlatıldı.

Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Canik için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarımızda Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Not: İlçe Merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Çarşamba için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle taşıma merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlkokulu / Ortaokulu,Kabaceviz İlkokulu / Ortaokulu ile Ağcagüney Anadolu Lisesinde Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Samsun’da bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Samsun’da okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Salıpazarı için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu ile Konakören İlkokulu ve Ortaokulunda Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Aynı bölgelerden ortaögretim ve özel eğitim için ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Terme için, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ambartepe İlk/Ortaokulu, Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Not: Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarına taşıma yoluyla gelen öğrencilerin 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."

Yakakent için ise yapılan bilgilendirmede, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Büyükkırık İlkokulu, Karaba Şehit Bayram Aksu İlk/Ortaokulu ve birleştirilmiş sınıflı okullarımızda eğitim öğretime Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: İlçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerimiz 6 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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