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Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
22:43
Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti
Samsun'un Atakum ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sevgilisinin evine giden Mert Okumuş (24), tartıştığı kız arkadaşının annesini tabancayla vurarak öldürdü. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.