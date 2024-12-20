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Haberler Yaşam Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:43

Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Samsun'un Atakum ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sevgilisinin evine giden Mert Okumuş (24), tartıştığı kız arkadaşının annesini tabancayla vurarak öldürdü. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.

HAMZA ALP
Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Mert Okumuş, evlenmek istediği Dila Açıkgöz'ün (24) yaşadığı eve geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mert Okumuş, yanında getirdiği tabancayı çekerek Arzu Açıkgöz'e doğrulttu.

Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Bu sırada Dila Açıkgöz, silahı engellemek amacıyla Mert Okumuş'un üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında silahtan çıkan kurşun, Arzu Açıkgöz'e isabet etti.

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Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Kurşunun isabet etmesiyle Arzu Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Mert Okumuş, Arzu Açıkgöz'e ait aracı alarak Ordu istikametine doğru hareket etti.

Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Arzu Açıkgöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Samsun’da korku dolu anlar! Kız arkadaşının annesini öldürüp intihar etti

Cinayetin ardından Arzu Açıkgöz'e ait araçla kaçan Mert Okumuş, Ordu istikametine doğru hareket etti. Polis ile şahıs arasındaki kovalamaca Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisleri karşısı viyadük üstünde son buldu.

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