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Samsun'da saldırgan köpek dehşeti! Sibel Güven ve kızı ölümden döndü
Giriş Tarihi: 03.10.2022 19:46
Güncelleme Tarihi: 03.10.2022
19:53
Samsun'da saldırgan köpek dehşeti! Sibel Güven ve kızı ölümden döndü
Son dakika haberi... Samsun'da anne Sibel Güven ve kızı dehşeti yaşadı. Kızı ile birlikte restoran çıkışı köpeklerin saldırısına uğrayan anne Güven ve kızı adeta ölümden döndü. Kızının üzerine kapanarak saldırıdan korumaya çalıştığını belirten Güven, " Köpekler bize doğru koşmaya başladı. Havlayarak geldiler ve kızımın saçından, omzundan ısırdılar" dedi.