Samsun’da saldırgan köpek dehşeti! Sibel Güven ve kızı ölümden döndü

"KIZIMI ÜZERİNE YATARAK KORUDUM"

4 yaşındaki kızını köpek saldırısından kurtarmak için kendisini kızının üstüne kapattığını belirten Sibel Güven, "Arabayı mekanın 50 metre ilerisine park etmiştim. O sırada mekanda çalışan bir görevli de benle beraber çıktı. Arabalarımız birbirine yakındı. O kişi arabasına bindi, ben 1-2 adım atınca köpekler bize doğru koşmaya başladı. O anda bir yere kaçamadım. Havlayarak geldiler ve kızımın saçından, omzundan ısırdılar. Çantamla köpekleri kovmaya çalıştım ama bir şey yapamayacağımı anlayınca kızımın üzerine yatarak onu korumaya çalıştım.