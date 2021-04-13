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Haberler Yaşam Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:29

'un bu telefonların güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

'ın yeni nesil işletim sistemi hakkında merak edilen bazı sorular yanıtlarını bulmaya başladı. Kullanıcıların cevabını en çok arattığı soruların başında, 12 güncellemesini alacak telefonlar var. Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bir duyuru yaptı. Samsung, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. İşte Android 12 güncellemesini alacak Samsung cihazlar...

Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

'nin tam sürümü son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Yeni işletim sisteminde birçok yenilik var. kullanıcıların gizliliğine daha çok önem veriyor. Yeni gizlilik özellikleri, daha detaylı ve yeni özelleştirme seçenekleri, tek elle kullanım modu, donanımın daha performanslı kullanılması 12'de yer alan ve öne çıkan yeniliklerden bazıları.

Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

Kullanıcılar güncellemesini alacak telefonları merak ediyor. Hangi modellere güncellemenin geleceğini aratıyor. Yazılım güncellemesi konusunda kullanıcıların yüzünü güldüren , bu konuda sevindirici bir açıklama yaptı. 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı.

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Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

bununla birlikte 2019 ve sonraki yıllarda çıkardığı akıllı telefonların 4 yıl boyunca yazılım güncellemesi alacağını da açıkladı.

Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

Güncelleme listesine geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapalım. Belki telefonunuz bu listede olmayabilir. Fakat zaman içinde listede değişiklik yapıyor ve yeni telefonları dahil ediyor. Geçmiş dönemde güncelleme almayacağı gözüyle bakılan bazı modeller, listeye dahil edilmişti.

Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

ANDROID 12 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK SAMSUNG TELEFONLAR

SAMSUNG GALAXY S SERİSİ

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra 5G
Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S20 FE
Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10 Lite

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