Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!

Android 12'nin tam sürümü son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Yeni işletim sisteminde birçok yenilik var. Google kullanıcıların gizliliğine daha çok önem veriyor. Yeni gizlilik özellikleri, daha detaylı ve yeni özelleştirme seçenekleri, tek elle kullanım modu, donanımın daha performanslı kullanılması Android 12'de yer alan ve öne çıkan yeniliklerden bazıları.