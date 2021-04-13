HaberlerYaşamSamsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 15:25Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 15:29
Samsung'un bu telefonların Android 12 güncellemesi alacak! Peki hangi modeller var? Liste belli oldu!
Google'ın yeni nesil işletim sistemi Android 12 hakkında merak edilen bazı sorular yanıtlarını bulmaya başladı. Kullanıcıların cevabını en çok arattığı soruların başında, Android 12 güncellemesini alacak telefonlar var. Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında bir duyuru yaptı. Samsung, Android 12 güncellemesini alacak telefonlarını ve tabletlerini açıkladı. İşte Android 12 güncellemesini alacak Samsung cihazlar...