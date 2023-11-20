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Haberler Yaşam Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: "Milli güvenlik sorunu haline geliyor"
Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:45

Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: "Milli güvenlik sorunu haline geliyor"

Sürekli kapatılmasına karşın farklı adreslerden yeniden faaliyet gösteren bahis siteleri, binlerce kullanıcının ödeme ve kimlik bilgilerini ele geçiriyor. Teknoloji çağının vebası haline gelen tuzak, bağımlılığın yanı sıra binlerce kişinin dolandırılmasına neden oluyor.

Yunus Emre KAVAK
Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: Milli güvenlik sorunu haline geliyor

Dünyada kumar sanallaştı, gençlerde bağımlı sayısı arttı. Teknolojinin ilerlemesi, kumarın ve bahis oyunlarının geleneksel mekanlardan dijital platformlara taşınmasını kolaylaştırdı. Ancak bu değişikliklerin bir sonucu olarak, gençler arasında kumar bağımlılığı sorunu giderek büyüdü. Kumar, bahis, borsa ve kripto paralar gibi finansal araçlar artık internetin gücüyle herkesin erişebileceği şekilde sunuluyor.

Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: Milli güvenlik sorunu haline geliyor

Gençler arasında, bu tür sanal oyunlara katılımın artmasıyla birlikte, bağımlılık sorunu da arttı. Gençler ekonomik olarak günü kurtarma, kısa yoldan zengin olma ya da kazanma hırsı nedeniyle sanal kumara yöneliyor. Bahis siteleri tarafından vaad edilen yüksek bonuslar da kullanıcılara cazip geliyor ve bu şekilde sisteme giriyorlar. Ancak kumarda her zaman kasa kazanıyor. Kullanıcılar önce bonusları kullanarak kazanıyor, kazandıkça oynuyorlar. Ancak kaybedince işler değişiyor ve kaybettiklerini geri alabilmek için hırs yapıp, adeta kontrolden çıkıyorlar. Zararı telafi etmeye çalışırken de iyice batıyorlar.

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Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: Milli güvenlik sorunu haline geliyor

"REKLAM VEREREK MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYORLAR

Yasal olmayan bahis siteleri çeşitli mecralarda reklamlar vererek arama sonuçlarından ulaşılabiliyor. Mobil uygulama mağazalarında bu uygulamaların tanıtımının yapılmasına müsaade ediliyor diyen Bilişim Uzmanı Nurhan Demirel; "Ücretli sponsorlu reklamlarla kullanıcılar kumar oynamaya teşvik ediliyor. Bet sitelerinin reklamları özellikle illegal film siteleri, kaçak maç yayınları ve sosyal medyada yayınlanıyor. Ayrıca milyonlarca telefon kullanıcısına her gün spam SMS'ler ve WhatsApp mesajları gönderilerek, yasadışı bahis ve kumar oynamaya yönlendiriliyor. Maalesef bu mesajları ne kadar engellemeye çalışsak da sürekli farklı numaralardan spam mesajlara maruz kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: Milli güvenlik sorunu haline geliyor

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELİYOR"

Türkiye'de lisansı olmayan bahis şirketleri illegal olarak faaliyet gösteriyor. Merdiven altı işletmeler, genellikle yasadışı çeteler internet üzerinden bahis oynatıyor. Kullanıcılar özellikle sanal kartlarına yükledikleri para ile yasa dışı kumar ve bahis oynuyorlar diyen Nurhan Demirel; "Online kumar ve bahis sitelerine üyelik sırasında TC kimlik numarası verilmesi ve iletişim bilgilerini vermek zorunlu. Kayıt olduktan sonra hesaba para yükleyerek, casino oyunları ve canlı oyunlar oynanabiliyor. Bu siteler yasal olmadığı için sürekli engelleniyor ancak yasa dışı bu organizasyonlar adres değiştirerek faaliyetlerine devam ediyorlar. Unutmamak gerekiyor ki bugün illegal bahis, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bir alan haline geldi. Bu yüzden aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu" ifadelerini kullandı.

Bilişim Uzmanı Nurhan Demirel

Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: Milli güvenlik sorunu haline geliyor

"SİBER SUÇLULAR BİLGİLERİNİ ALIP SAKLIYOR"

Siber suçlular tarafından elde edilen kişisel verileriniz dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla kullanılabilir ifadelerine yer veren Demirel; "Banka hesaplarınıza erişilebilir ve yasadışı terör eylemlerinden sorumlu tutulabilirsiniz. Ayrıca illegal bahiste kazandığınız paranın garantisi de yok. Hak talep ettiğinizde bir muhatap bulamıyorsunuz ve hakkınızı arama imkanınız yok. Bankacılık düzenlemeleri ve yasal yaptırımlarla kredi kartları ve sanal kartların kumar ve bahis sitelerinde kullanılması önlenebilir. Uygulama marketler üzerinden bu uygulamaların yüklenmesine izin veriliyor öncelikle bu izinlere yasal olarak engelleme getirilmesi gerekir. Keza toplumun farklı kesimlerinden birçok insan sanal kumar batağına düşmüş durumda. Bu yüzden aileler dağılıyor" dedi.

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