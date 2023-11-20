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Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: "Milli güvenlik sorunu haline geliyor"
Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:43
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
06:45
Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: "Milli güvenlik sorunu haline geliyor"
Sürekli kapatılmasına karşın farklı adreslerden yeniden faaliyet gösteren bahis siteleri, binlerce kullanıcının ödeme ve kimlik bilgilerini ele geçiriyor. Teknoloji çağının vebası haline gelen tuzak, bağımlılığın yanı sıra binlerce kişinin dolandırılmasına neden oluyor.