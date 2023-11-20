Sanal bahis binlerce kişinin canını yakıyor: "Milli güvenlik sorunu haline geliyor"

"MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELİYOR"

Türkiye'de lisansı olmayan bahis şirketleri illegal olarak faaliyet gösteriyor. Merdiven altı işletmeler, genellikle yasadışı çeteler internet üzerinden bahis oynatıyor. Kullanıcılar özellikle sanal kartlarına yükledikleri para ile yasa dışı kumar ve bahis oynuyorlar diyen Nurhan Demirel; "Online kumar ve bahis sitelerine üyelik sırasında TC kimlik numarası verilmesi ve iletişim bilgilerini vermek zorunlu. Kayıt olduktan sonra hesaba para yükleyerek, casino oyunları ve canlı oyunlar oynanabiliyor. Bu siteler yasal olmadığı için sürekli engelleniyor ancak yasa dışı bu organizasyonlar adres değiştirerek faaliyetlerine devam ediyorlar. Unutmamak gerekiyor ki bugün illegal bahis, suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği bir alan haline geldi. Bu yüzden aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu" ifadelerini kullandı.

Bilişim Uzmanı Nurhan Demirel