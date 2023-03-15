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Haberler Yaşam Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? 2023 Sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:33

Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? 2023 Sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor, kaç TL, belli oldu mu?

Sandık görevlisi başvuru şartları ve ücreti ile ilgili araştırmalar 2023 seçimlerine sayılı günler kala hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Genel seçimler için YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Bu noktada Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İşte, 2023 Sandık görevlisi ücretleri, başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: 2023 YSK Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına giderek hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçimi için görevlendirilmek üzere Sandık Kurulu Görevlisi alımı yapacak. Sandık başında görev almak isteyen adayların, ikametgah adresine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. Peki, sandık görevlisi nasıl olur, başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2023 Sandık görevlisi ücretleri ve başvuru detayları...

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: 2023 YSK Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar?

SEÇİM TARİHİ RESMİYET KAZANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.

Böylece seçim tarihi resmi olarak netleşti. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

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SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: 2023 YSK Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: 2023 YSK Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2023: 2023 YSK Sandık görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, ücreti ne kadar?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık kurulu üyelerine ve sandık başkanına ödenecek ücretler henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

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