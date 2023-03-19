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Haberler Yaşam SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?
Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:47

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

Sandık görevlisi olma şartları, ücreti ve başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olup YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Seçimlere sayılı günler kala Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Oy verme işleminin yapıldığı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalışıyor. Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İşte, 2023 Sandık görevlisi ücreti, başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına giderek hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sandık Kurulu Görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek. Seçime sayılı günler kalırken ''Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?'' sorularına yanıt aranıyor. Sandık başında görev almak isteyen adayların, ikametgah adresine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapması gerekiyor. İşte, 2023 Sandık görevlisi ücreti, başvuru şartları ve tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

SEÇİM TARİHİ RESMİYET KAZANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı.

Böylece seçim tarihi resmi olarak netleşti. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabilmektedir.

Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

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