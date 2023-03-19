SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: YSK Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ne kadar ücret alıyor?

Sandık görevlisi olma şartları, ücreti ve başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. Türkiye Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olup YSK tarafından Sandık Kurulu Görevlileri belirlenecek. Seçimlere sayılı günler kala Sandık görevlisi nasıl olunur, başvurular başladı mı, şartları neler, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Oy verme işleminin yapıldığı gün yurt genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalışıyor. Görevli olmak isteyenlerin ikametgah adreslerine göre ilçe seçim kuruluna başvuru yapmaları gerekiyor. İşte, 2023 Sandık görevlisi ücreti, başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler...