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SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
23:19
Sandık Kokusu heyecan ve merak uyandıran bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizide, yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Karsu ise Atilla ile son kez konuşmaya karar verir. Olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla'dan gitmesini ister. Peki, Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Show Tv Sandı Kokusu son bölüm fragmanı!