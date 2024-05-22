SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha'nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu'nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur.