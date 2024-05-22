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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 23:19

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu heyecan ve merak uyandıran bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan dizide, yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümde Karsu ise Atilla ile son kez konuşmaya karar verir. Olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla'dan gitmesini ister. Peki, Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Show Tv Sandı Kokusu son bölüm fragmanı!

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Sandı Kokusu, son bölümü ile izleyenlere seyir zevki yaşattı. Geriden kalan bölümün ardından ise, gelecek bölümden ipuçları veren fragman bekleniyor. Peki, Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Show TV fragman izle ekranı…

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE!

Yeni gelişmelerin olacağı Sandık Kokusu'nda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olurken, tüm gözler dizinin son bölümüne çevrildi.

SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 23. BÖLÜM ÖZETİ

Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha'nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu'nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur.

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mert, Irmak'a çalıştığı mekânda iş ayarlar. Filiz de estetikçisi Serdar ile çalışmaya başlar. Karsu ise Atilla ile son kez konuşmaya karar verir. Olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla'dan gitmesini ister.

SANDIK KOKUSU 24. BÖLÜM FRAGMANI || Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Show TV dizisi Sandık Kokusu, yeni bölümü ile saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanını yayınlanması halinde aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/@sandikkokusudizi

https://www.showtv.com.tr/

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