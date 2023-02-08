Haberler Yaşam Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 15:24

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri bölgede büyük bir faciaya yol açtı. Bölgedeki pek çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. En çok zarar gören illerden biri de Şanlıurfa oldu. Diğer illerimizde olduğu gibi Şanlıurfa'da da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa ve diğer 9 ildeki deprem kurtarma çalışmaları A Haber ve ATV deprem özel yayınıyla takip edebilirsiniz. İşte Şanlıurfa deprem kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı