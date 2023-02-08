Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 08.02.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 15:24

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri bölgede büyük bir faciaya yol açtı. Bölgedeki pek çok ilde şiddetli bir şekilde hissedilen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. En çok zarar gören illerden biri de Şanlıurfa oldu. Diğer illerimizde olduğu gibi Şanlıurfa'da da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa ve diğer 9 ildeki deprem kurtarma çalışmaları A Haber ve ATV deprem özel yayınıyla takip edebilirsiniz. İşte Şanlıurfa deprem kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

Yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara gelen 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye Kahramanmaraş başta olmak üzere Malatya, Hatay, Adana, Şanlıurfa ve diğer illerimizdeki depremzedelere yardım etmek ve yaraları sarmak için tek yürek oldu. Arama kurtarma çalışmaları ise A Haber ve ATV deprem özel canlı izlenebiliyor. İşte, Şanlıurfa deprem kurtarma çalışmaları canlı izle ekranı

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

AHaber CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri Türkiye ve dünyanın gündeminde birinci sırada olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunduktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa deprem arama kurtarma çalışmaları canlı izle! A Haber - ATV deprem özel canlı yayın izle

BİLANÇOYU AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat 2023 saat 13.53 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu. Ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta depremin ilk adımını buradan yaşadık ve ondan sonrada dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 744.

SON DAKİKA