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Haberler Yaşam Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 21:50

Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan kuduz vakasının ardından karantinaya alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin girişine 'Katil' yazdığı belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya, Büyükşehir Belediyesine ve barınak görevlisine idari para cezası uyguladı.

DHA
Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

Şanlıurfa'da son günlerde başıboş köpeklerin 5 vatandaşa saldırması sonucu köpeklerden alınan numunelerde kuduz çıkması üzerine Batıkent ile Payamlı Mahallesi'nde kuduz karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

Kuduz karantinası uygulamasının yapıldığı Batıkent Mahallesinde bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin ardından Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent Mahallesi'ndeki muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına 'Katil' yazısı yazıldı.

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Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

Mahalle sakinleri ile hayvanseverler arasında arbedeye yol açan olayın ardından gözaltına alınan 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

Olay anına ait görüntüleri inceleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri; yere yazı yazan ve muhtarlık ofisine zarar veren 4 kişi hakkında 'Kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarttı.

Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!

BELEDİYEYE VE GÖREVLİYE İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Siverek Hayvan Bakımevindeki 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde aracına koyup Ankara'ya götürdüğü sırada yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.

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