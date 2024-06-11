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Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
21:50
Şanlıurfa kuduz vakası: Muhtarlığa katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı!
Şanlıurfa Valiliği, yaşanan kuduz vakasının ardından karantinaya alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarlık ofisinin girişine 'Katil' yazdığı belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Öte yandan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya, Büyükşehir Belediyesine ve barınak görevlisine idari para cezası uyguladı.