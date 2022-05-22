Milli Piyango tarafından bu akşam düzenlenecek olan Şans Topu çekiliş sonuçları merakla beklenirken ikramiyeyi kazanma hayali kuran vatandaşlar biletlerini online sistemden ve bayilerden doldurdu. Öte yandan "22 Mayıs 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları çekiliş saatinin yaklaşmasıyla gündeme taşındı. Haftanın 2 günü gerçekleşen çekilişin bu akşam 20.00'da MPİ Tv'de naklen yayınlanacağı biliniyor. İşte Milli Piyango MPİ 22 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...